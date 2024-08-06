تحرك حكومي لحماية الأجواء العراقية- عاجل

2024-08-06 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، وجود تحرك حكومي حقيقي لشراء منظومات دفاع جوي متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي خروقات خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يتأثر بكل تأكيد بأي أحداث تحصل بالمنطقة لمكانته الجغرافية بالدرجة الأساس، خاصة ان تلك الاحداث لها تأثيرات على كل دول المنطقة والعالم، وليس العراق وحده، ولهذا الكل يعمل على التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب، حتى لا تصل اليها نيران تلك الحروب، التي يكون فيها الجميع خاسر".

وأضاف البنداوي، أن "الحكومة العراقية لديها نية حقيقية من أجل شراء منظومات دفاع جوي متطورة وهي تتحرك بشكل سريع بهذا الملف ولديها حوارات مع بعض تلك الدول، فهناك إرادة حكومية لتأمين كامل الأجواء العراقية خلال المرحلة المقبلة، خاصة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي، وكذلك في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها عموم المنطقة".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قال إن "العراق تعاقد على رادارات فرنسية ووصلت دفعة منها، ونحن ماضون باستكمال منظومة الرادارات بشكل عام"، مبيناً أن "هناك رادارات واطئة ومتوسطة وعالية المدى".

وكشف رسول عن توجه "لجان فنية وعسكرية إلى عدد من الدول، وقُدمت لها عروض مع الاطلاع على أسلحة مقاومة الطائرات"، لافتاً إلى أنه "سيتم الإعلان عن أي تعاقد على أسلحة أو منظومات متطورة".

ووفقا لرسول، فإن "القيادة العسكرية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة، تؤكد الأولوية الأولى لمنظومات قيادة الدفاع الجوي".