2024-08-06 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، الإطاحة بمزور "خطير" يستخدم أختاماً بأسماء دوائر رسمية في محافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزه القت القبض على متهم يمارس عمليات التزوير من خلال استخدامه أختاماً بأسماء دوائر رسمية".

وأضاف، إن "المتهم يقوم بتزوير الأوراق والمستمسكات الرسمية وتنظيم وكالات مزورة لأشخاص خارج العراق"، مبينا ان "عملية الاعتقال جرت بعد استحصال الموافقات القضائية واستدراج المتهم والإطاحة به بالجرم المشهود".