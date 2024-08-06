2024-08-06 16:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب العراقي دخل معسكره التدريبي الثاني في تركيا استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة المؤهلة لبطولة العالم 2025، التي ستُقام في إيران خلال الفترة من 3 إلى 14 ايلول المقبل.

وأوضح أحمد رياض لوكالة شفق نيوز أن المنتخب الوطني للناشئين وصل إلى تركيا مساء أمس، قادماً من البحرين مباشرة بعد انتهاء معسكره الأول هناك.

وأضاف أن المنتخب سيواجه نظيره التركي اليوم ضمن استعداداته للبطولة الآسيوية المقررة في إيران، مشيراً إلى أن الاتحاد يطمح إلى بناء جيل واعد يمثل العراق خير تمثيل في المحافل الدولية مستقبلاً.

وأشار رياض إلى أن المنتخب توجه من البحرين مباشرة إلى تركيا بعد إتمام معسكره التدريبي في البحرين استعداداً للبطولة الآسيوية المقبلة.

ولفت إلى أن الاتحاد العراقي قد وضع برنامجاً خاصاً لتهيئة لاعبي المنتخب الناشئين قبل المشاركة في البطولة القارية بهدف تحقيق نتائج جيدة.

جدير بالذكر أن المنتخب العراقي لكرة اليد للناشئين قد خسر مباراته الودية أمام المنتخب البحريني بنتيجة 36-15 خلال المعسكر الخارجي الأول الذي أقيم في البحرين.