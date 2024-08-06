السيد الحكيم يشدد على أهمية الإفادة من تجارب إيطاليا في الصناعة والزراعة

2024-08-06 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، على أهمية الإفادة من تجارب إيطاليا في الصناعة والزراعة، مؤكداً دعمه لحكومة السوداني ولخطواتها العملية في مجال البناء والتطوير والإعمار وتقديم الخدمات.وقال السيد الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إلتقينا صباح اليوم السفير الإيطالي ماوريتسيو كريكانتي بمناسبة انتهاء مهامه في العراق رئيسا لبعثة بلاده، وتمنينا له النجاح في مهامه القادمة، واستعرضنا في معرض حديثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة فضلا عن العلاقات الثنائية بين بغداد وروما".وأشار إلى، "طبيعة الاستقرار الحالي وأهمية تحويله إلى استقرار دائم"، مؤكداً "دعمه لحكومة السوداني ولخطواتها العملية في مجال البناء والتطوير والإعمار وتقديم الخدمات وتحريك القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة".وشدد على "أهمية الإفادة من تجارب إيطاليا في الصناعة والزراعة"، داعياً إلى "تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات كافة".وأضاف، أن "العالم مطالب بموقف تجاه ما يجري في غزة لإيقاف آلة الموت المحيطة بالأبرياء من أكثر من عشرة أشهر ولإيقاف التصعيد في المنطقة الذي لن يبقى حبيس جغرافيته الإقليمية".ودعا إلى "وقف شامل و دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة النازحين وإعمار المدينة ولجم حكومة الاحتلال الصهيوني التي لا تتعامل إلا بسياسة القتل والإرهاب والترويع".