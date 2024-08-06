للمرة الاولى في العراق.. رواتب القطاع الحكومي تتجاوز حاجز 50 ترليون دينار

2024-08-06 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، ان تتجاوز رواتب القطاع الحكومي حاجزالـ50 ترليون دينار للمرة الاولى في تأريخ العراق.

وقال العبيدي في منشور على منصة "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، انه "من المتوقع ان تتجاوز ‏رواتب القطاع الحكومي لسنة 2024 لأول مرة في تاريخ العراق حاجز ال 50 ترليون دينار عراقي ولتصل الى 56 ترليون دينار عراقي"، مبينا أن "هذه المبالغ ستمثل اكثر من 44% من اجمال النفقات بعد ان كانت في السنوات السابقة تمثل اقل من 40% من اجمالي النفقات".

وأضاف العبيدي، ان "قيمة الرواتب الاجمالية للقطاع الحكومي لغاية منتصف سنة 2024 بلغت 28 ترليون دينار عراقي بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع العام الماضي"، مستدركا بالقول "بالمقابل من المتوقع ان ينخفض اجمالي الإيرادات لسنة 2024 بواقع 3% مقارنة مع العام السابق على الرغم من ارتفاع الإيرادات غير النفطية الا انه يقابلها انخفاض بالإيرادات النفطية".

يشار الى ان النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اكد الثلاثاء (30 تموز 2024)، وجود فائض بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من ارهاق الموازنة بمزيد من التعيينات.

وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك فائضًا كبيرًا بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، فهناك الاف الموظفين بلا أي عمل حقيقي، وبلا أي انتاج حقيقي، ورغم ذلك يستلمون الرواتب، وهذا بسبب عدم وجود تخطيط لقضية التعيينات".

وبين ان "كل وزارة في الدولة يوجد فيها الاف الموظفين الفائضين، ولهذا هناك خشية ومخاوف من استمرار التعيينات فهذا الامر سيرهق الموازنة بشكل كبير ويزيد من العجز فيها، ولهذا يجب تفعيل القطاع الخاص، ليكون البديل لتعيين بدل مؤسسات الدولة التي تعاني بشكل حقيقي من فائض الموظفين".



