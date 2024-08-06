إيضاح من مستشفى الحبوبي بشأن الحريق داخل دار الأطباء

2024-08-06 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت إدارة مستشفى الحبوبي في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، ايضاحا بشأن الحريق الذي اندلع داخل دار الأطباء.

وذكرت المستشفى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تود ان توضح ان الحريق الذي نشب في دار الأطباء ناجم عن تسرب غاز من احدى القناني الموجودة في المطبخ ولم تسجل أي خسائر بشرية".

وأضافت ان "وحدة الدفاع المدني في المستشفى تمكنت من سيطرة على الحريق فور نشوبه وقبل وصول فرق مديرية الدفاع المدني في الناصرية"، مؤكدة ان "مبنى دار الأطباء منفصلة وبعيدة عن مبنى المستشفى".