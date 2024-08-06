اليونسكو تقيم دورة تدريبية برصد مؤشرات حرية التعبير

2024-08-06 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واع - وسام الملاأقامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) دورة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين برصد مؤشرات حرية التعبير في العراق باستخدام الذكاء الاصطناعي.وأوضح مدير برنامج الاتصال والمعلومات في يونسكو العراق ضياء السراي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أقامت دورة تدريبية تخصصية في بغداد، استمرت ثلاثة أيام"، مبينا، أن "الدورة استهدفت الصحفيين وممثلي حقوق الإنسان في بغداد وإقليم كردستان من أجل تمكين المشاركين من إعداد تقارير دقيقة حول حقوق الصحفيين ومؤشرات حرية التعبير باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي".وأضاف، أن "الدورة تأتي في إطار مشروع كسر حاجز الصمت الذي يسعى إلى تعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب"، لافتا الى ان "المشروع يُمول من قبل السفارة الهولندية في العراق، ويهدف إلى تطوير قدرات الصحفيين وممثلي حقوق الإنسان في رصد انتهاكات حقوق التعبير وتوثيقها بطرق مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة".وأشار السراي ، الى أن" الدورة تضمنت مجموعة من الأسس التعليمية التي ركزت على التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعليم المشاركين على استخدام التقنيات الحديثة في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحرية التعبير، وإعداد تقارير حقوق الإنسان وتدريب الصحفيين وممثلي حقوق الإنسان على إعداد تقارير مهنية وموثوقة حول الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون، إضافة الى تطوير مهارات المراقبة والرصد ، وتمكين المشاركين من استخدام أدوات متقدمة لمراقبة ورصد مؤشرات حرية التعبير وتوثيقها بفعالية"، منوها، الى "مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي بهذه الدورة، وتقديم تجارب حية ونماذج عملية لكيفية استخدام التكنولوجيا في رصد الانتهاكات".وأكد السراي، أن "الدورة اختتمت بجلسة نقاشية مفتوحة تبادل خلالها المشاركون الأفكار والتجارب"، وأعربوا عن أملهم في "استمرار هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز حرية التعبير وحماية حقوق الصحفيين في العراق، فيما أكدت اليونسكو التزامها بدعم جهود المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في بناء بيئة إعلامية حرة وآمنة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار في خدمة العدالة وحقوق الإنسان".