مجلس النواب يصوت على قانونين ويؤجل التصويت على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات

2024-08-06 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعصوت مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين، فيما أجل التصويت على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات قبل أن يرفع جلسته.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيانات متتابعة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المجلس صوت على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات وآجل التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020".وأضافت "كما صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام2015، وأنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين".وعقد مجلس النواب جلسته في وقت سابق برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، بحضور 194 نائباً.