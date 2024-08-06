2024-08-06 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، (6 اب 2024)، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.

ويتزامن هذا التصويت مع التوتر الحاد الذي تشهده المنطقة و"الحرب الوشيكة فيها" لاسيما بعد اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران الاربعاء الماضي وترقب العالم للرد العسكري لإيران الذي أكدت انه سيكون "مؤلما وقاصماً".

وفي أحدث تطورات هذا التوتر تعرض قاعدة عين الأسد غرب الأنبار في العراق، الليلة الماضية الى هجوم بالصواريخ أسفر عن إصابة خمسة أمريكيين أحدهم بحالة خطرة.

وبالعودة الى جلسة البرلمان اليوم فانه قد صوت على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات.

فيما أرجأ مجلس النواب التصويت على مقترح التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية الاجنبية رقم 20 لسنة 2020.



