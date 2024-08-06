بوتين يطلب من خامنئي تفادي سقوط ضحايا مدنيين في الرد على إسرائيل

2024-08-06 18:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إيرانية قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، تنفيذ "رد منضبط" على إسرائيل.





وأضافت المصادر أن "بوتين طلب من خامنئي تجنب سقوط ضحايا مدنيين في الرد على إسرائيل".





وفي السياق ذاته، ذكرت "رويترز" أن "طهران تضغط على موسكو من أجل تسليمها طائرات مقاتلة من طراز (سو 35)".





وارتفعت حدة التوتر بالمنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء الماضي، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران.