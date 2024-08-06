جمارك كرمنشاه: وسط وجنوب العراق يعتمد بنسبة 58% على البضائع القادمة من معابرنا

2024-08-06 18:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام ومفتش جمارك كرمنشاه في إيران علي اصغر عباس زاده، يوم الثلاثاء، أن محافظات وسط وجنوب العراق تعتمد بنسبة 58% على السلع والبضائع القادمة عبر المعابر الحدودية في المحافظة.

ونقل تقرير صحفي إيراني، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن عباس زاده قوله، إن "الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام (العام الايراني يبدأ في 21 اذار)، شهدت تصدير مليار و162 مليونا و226 ألف دولار من بضائع بوزن 2 مليون و233 ألف طن إلى العراق عبر حدود محافظة كرمانشاه، في زيادة مقدارها 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف، أن "البضائع المصدرة من المحافظة إلى العراق، بلغت ما قيمته 674 مليون دولار منها بوزن 1,92,495 طناً تم تصديرها إلى الجزء الغربي من البلاد (محافظات وسط وجنوب العراق) عبر جمرك خسروي وسومار بنمو بلغت نسبته 40% من حيث القيمة".

وذكر عباس زاده أن "حصة هذه المحافظات العراقية من إجمالي صادرات محافظة كرمانشاه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت 49% من حيث الوزن و 58% من حيث القيمة".

وأوضح، أن "حصة الجزء الكوردي من العراق (محافظات اقليم كوردستان) من إجمالي البضائع المصدرة للمحافظة تبلغ 488 مليوناً و510 آلاف دولار، بوزن مليون و140 ألف طن"، مضيفا أنه "تم إرسال هذه الكمية من بضائع التصدير إلى إقليم كوردستان العراق عبر جمارك برويز خان وشوشمي والشيخ صله، والتي زادت قيمتها بنسبة 8%.

وذكر عباس زاده أن "حصة إقليم كوردستان العراق من إجمالي صادرات محافظة كرمنشاه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تبلغ 51% من حيث الوزن و 42% من حيث القيمة.

واوضح أن "السلع التصديرية الرئيسية إلى الجزأين العربي والكوردي في العراق هي حديد التسليح والحديد والبلاط والسيراميك والفواكه والخضروات وأحجار البناء ومنتجات الألبان والمنتجات البلاستيكية بجميع أنواعها والعبوات التي تستخدم مرة واحدة وغيرها.