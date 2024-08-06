القبض على متهم حاول إدخال 10 ملايين دينار "مزورة" إلى العراق

2024-08-06 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على متهم حاول إدخال 10 ملايين دينار "مزورة" إلى البلاد.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن قوات الحدود ألقت القبض على متهم كان يحاول إدخال نحو 10 ملايين دينار مزورة إلى البلاد.

وأوضح العميد ميري أن مفارز مركز شرطة جمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة جمرك المنطقة الرابعة تمكنت من القبض على المتهم، حيث كان بحوزته مبالغ مالية مزورة قدرها 9,950,000 دينار من فئة 50 ألف دينار، و250,000 دينار من فئة 25 ألف دينار.

وأضاف أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.