المندلاوي يدعو إلى تفعيل لجان الصداقة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية في فنزويلا

2024-08-06 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد-واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل لجان الصداقة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية في فنزويلا، فيما أشار الى أن الاغتيالات الصهيونية تهدف إلى زج العراق ودول الجوار في أتون حرب واسعة.وقال مكتب المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل بمكتبه اليوم، سفير جمهورية فنزويلا لدى العراق، أرتورو أنيبال راميريز، لمناقشة التطورات الاخيرة في المنطقة، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".وقدّم المندلاوي "التهاني لجمهورية فنزويلا بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسًا للبلاد"، داعيا الى "أهمية تفعيل لجان الصداقة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية، فضلًا عن تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لتعزيز العلاقات الثنائية وتناقل الخبرات على المستوى التشريعي".وأكد أن "الاعتداءات والاغتيالات الصهيونية الأخيرة تهدف إلى زج العراق ودول الجوار في أتون حرب مدمرة"، مضيفًا أن "المنطقة تنتظرها أيام صعبة وعصيبة ولن تستقر إلا بإنهاء العدوان الصهيوني وإزالة الكيان المحتل عن أرض فلسطين".من جانبه، قدّم السفير الفنزويلي، موجزًا حول الانتخابات الأخيرة، كما نقل تحيات رئيس الجمعية الوطنية إلى رئاسة وأعضاء السلطة التشريعية العراقية، فيما أبدى "حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة".