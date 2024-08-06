أمن الحدود يطيح بمتهم حاول إدخال 10 ملايين دينار مزورة عبر الشلامجة

2024-08-06 19:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (6 اب 2024)، عن إلقاء القبض على متهم حاول إدخال نحو 10 ملايين دينار مزيفة الى البلاد.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من القاء القبض على هذا المتهم وبحوزته مبالغ مالية مزيفة قدرها 9 ملايين و950 ألف دينار من فئة (50) ألف دينار و 250 الفاً من من فئة (25) ألف دينار".

وأوضح ميري، ان المتهم "كان يحاول ادخال المبلغ المزيف الى الاراضي العراقية، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



