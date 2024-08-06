حريقان "هائلان" يلتهمان سوقين شعبيين في الموصل والناصرية (صور)

2024-08-06 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اندلع حريقين كبيرين بسوقين شعبيين في محافظتي الموصل والناصرية، مساء اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، دون معرفة الأسباب.

وقال مراسل "بغداد اليوم" في محافظة ذي قار، أن حريقا اندلع بأحد اكبر أسواق مدينة الناصرية (سوق هرج) دون معرفة الأسباب، حيث هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي انتشرت في جميع ارجاء المكان.

بينما أكد مراسلنا في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، أن سوق البالة (الملابس والاغراض المستعملة) في منطقة باب شمس في الجانب الايسر من المدينة، تعرض لحريق كبير وعلى الفور تم انتشار فرق الإطفاء لمحاولة السيطرة عليه، ومعرفة الأسباب المؤدية لاشتعال النيران بالسوق.

فيما لم تتضح الى الان الخسائر المادية او البشرية التي نتجت عن الحريقين.



