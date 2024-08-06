الشمري ينتظر مرسوما جمهوريا لمزاولة عمله محافظا لديالى.. مصدر يكشف موعد الحسم

2024-08-06 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، موعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيين عدنان الشمري محافظا لديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "كتابا رسميا وصل إلى الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية مطلع الأسبوع الحالي حول تعيين عدنان الشمري بمنصب محافظ ديالى، وفق نتائج جلسة مجلس المحافظة التي عقدت في فندق الرشيد ببغداد".

وأضاف، أن "الدائرة تجري تدقيقا وفق الضوابط والتعليمات ومن ثم تقدم القرار النهائي، بالمصادقة ورفعها الى رئيس الجمهورية لصدور مرسوم أو التريث".

وأشار، إلى أن "القرار سيكون جاهزا من 24 الى 48 ساعة"، مبينا، أنه "في حال صدور المرسوم الجمهوري سيكون الطريق سالكا أمام الشمري في تولي منصب محافظ ديالى ابتداء من تأريخ الموافقة وبشكل رسمي".

ولفت، إلى أنه "ليس هناك اي عراقيل أمام الشمري في تولي منصب محافظ ديالى، كونه جاء وفق توافق سياسي بين كتلة بدر وائتلاف دولة القانون ودعم بقية القوى السياسية".

وصوت مجلس محافظة ديالى على عدنان الشمري محافظا، خلفا لمثنى التميمي الذي انتهت فترته القانونية، على وقع احتجاجات أمام مبناهم في المحافظة.

صوت مجلس ديالى أيضا على عمر الكروي رئيسا له وسالم التميمي نائبا، في جلسة عقدت بفندق الرشيد وسط بغداد بعد مقاطعة المحافظ السابق مثنى التميمي الذي أغلق أبناء قبيلته المجلس احتجاجا على نقل الجلسة إلى العاصمة.