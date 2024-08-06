الموارد المائية تواصل تبطين المشاريع الاروائية باللحاف الخرساني في بابل

2024-08-06 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، مواصلة اعمال تبطين المشاريع الاروائية باللحاف الخرساني في محافظة بابل، مبينة أن هذه الاعمال تهدف الى منع التجاوزات على محرمات الأنهر.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ملاكاتها في ادارة التبطين باللحاف الخرساني التابعة للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، تواصل أعمال تبطين جدول بابل في مركز محافظة بابل بتقنية اللحاف الخرساني"، مشيرة الى أن "العمل تضمن رفع الترسبات الطينية من حوض الجدول وتهيئة الجوانب وتسويتها وفرش اللحاف وحقنه بمادة الكونكريت الخرساني المفحوص مختبرياً".

وأضافت أن "العمل يجري باستخدام الآليات التخصصية الحكومية العاملة في المحافظة"، لافتة الى أن "المشروع يهدف لزيادة سرعة انسيابية جريان المياه وتقليل الضائعات المائية ومنع التجاوزات على محرمات الانهر، فضلاً عن ايصال الحصص المائية إلى ذنائب الجداول ومحطات الاسالة والأراضي الزراعية".

يشار الى أن تقنية اللحاف الخرساني تعتمد آلية عدم قطع المياه عن المستفيدين وضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع الموارد المائية واعتماد التقنيات الحديثة في المشاريع الإروائية لتحسين نوعية المياه وترشيد استهلاكها.