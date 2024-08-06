2024-08-06 19:36:07 - المصدر: منصة إيشان

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن ساعة واحدة تكفي المقاومة لإنهاء مصالح الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالشمال. وأضاف نصر الله، أن “إبقاء الجمهور الإسرائيلي برمته في حالة توتر وقلق، في انتظار رد حزب الله، هو في حد ذاته إنجاز وجزء من المعركة التي يخوضها ضد الكيان”. وأشار إلى أن “حساب العدو […]

ظهرت المقالة نصر الله: ساعة واحدة تكفي لإنهاء مقدرات الاحتلال في شمال الأراضي المحتلة أولاً على ايشان.