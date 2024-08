بدء توزيع بطاقات الماستركارد للصحفيين في ذي قار بجدول زمني محدد

2024-08-06 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع ذي قار، عبدالحسن داود النصرالله، عن بدء توزيع بطاقات الماستركارد الخاصة بمنحة النقابة ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 11 آب الساعة الخامسة عصرا. واكد النصرالله في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية ان التوزيع سيستمر يوميا في نفس التوقيت المحدد لتسهيل عملية...

