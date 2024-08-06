نسب إنجاز متقدمة بمطار الناصرية والشركة الصينية المنفذة تنهي الأعمال الإنشائية

2024-08-06 19:42:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباحكشفت الجهات المنفذة والمشرفة على مشروع مطار الناصرية عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة، فيما حددت الشركة الصينية المنفذة توقيتات إتمام الأعمال، مشيرة إلى إكمال الأعمال الكونكريتية والإنشائية.وقال المدير التنفيذي لشركة سي اس سي اي سي الصينية المنفذة (فرنسيس جو) لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأعمال الكونكريتية والإنشائية تم الانتهاء منها بالفعل، كذلك أعمال التغطية الفولاذية، وتم الانتهاء من تركيب قطع الفريم لشبكة الأقواس لأعمال الواجهات التي ستنتهي هذا الشهر، أما السقوف الثانوية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي".وأضاف جو، أنه "نهاية 2024 سيتم الإنتهاء بنسبة 70% من مجمل الأعمال في صالة الوصول والمغادرة، وفي عام 2025 سيتم تنصيب المعدات التي يتم استخدامها في المباني وأعمال الاختبارات قبل أن يتم تسليم المشروع".وتابع، أنه "تم الانتهاء من المصادقة من الجهة الاستشارية على كامل التصاميم للمشروع ونحن حالياً في مرحلة شراء الآلات والمعدات التي تدعم المشروع، ونسبة الإنجاز حالياً من 32% إلى 36% من مجمل المشروع وفي نهاية العام سيتم إنجاز 70% من مشروع مطار الناصرية الدولي".فيما قال المهندس المشرف في مشروع مطار الناصرية الدولي وان لي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالنسبة لبرج المراقبة الجوية وقاعدة المراقبة والملاحة الجوية تم الانتهاء منه وهو من أهم المباني لأي مطار دولي؛ لأنه يساعد الطائرات على الإقلاع والهبوط".وأضاف لي، أن "أعمال المدارج وساحات وقوف الطائرات تم الانتهاء منها بنسبة 70%، وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والصعوبات التي تواجهنا، إلا أن جودة العمل ممتازة ومواكبة للمواصفات العراقية، وأعمال الكونكريت تخلو من العيوب تماماً وهذا يدل على التناسق بين الشركة الصينية والكوادر العاملة في المشروع".بدوره، قال ممثل دائرة المهندس المقيم أحمد وهاب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مطار الناصرية من أهم المشاريع الإستراتيجية المنفذة ويعد من مشاريع النقل المهمة ويصب في تنمية مدينة أور الحضارية بعد أن بدأ العمل فيها بعدة مشاريع منها المسرح والفنادق وغيرها".وأضاف وهاب، أن "مطار الناصرية سوف يرى النور قريباً ونسب إنجازه متقدمة جداً وهناك رصانة في العمل ورئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء لديهما نوافذ عديدة بالتواصل مع الشركة الاستشارية والمكتب التابع للشركة الصينية؛ من أجل تذليل أصعب المهمات التي تواجه المشروع من خلال التواصل مع دوائر الدولة المحلية والوزارات".وتابع، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع المشروع على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال أو ميدانياً كون المشروع مهما وإستراتيجيا، والمواد المستخدمة في المشروع حديثة ونادرة واختباراتها العلمية كانت في 2022-2023، وطبقت أحدث المواصفات داخل هذا المشروع خصوصاً من ناحية المدارج كونها فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، وتتحمل حمولات ثقيلة من وزن الطائرات سواء المدنية أو الخدمية أو نقل المواد كون المشروع يتضمن ايضاً نقل البضائع والخدمات الأخرى".