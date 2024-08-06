2024-08-06 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن مجموع نشاطاتها في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الجنائية خلال 6 أشهر، مؤكدة القبض على 10.783 متهما وصدور 140 حكم إعدام و500 حكم مؤبد بحق مدانين وتجار مخدرات، فيما اعلنت حصولها "على المرتبة الاولى بمسابقتين عالميتين.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): ‏إن "الجريمة المنظمة هي أخطر وأهم أنواع الجرائم التي يقاس بها الوضع الأمني"، مبينا أن " مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات تحققت منه نتائج إيجابية وتبادل وتعاون معلومات دولية واقليمية تتعلق بالجريمة المنضمة".وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري نشاطات وزارة الداخلية في مجال الجريمة المنظمة:‏1- صدور140 حكم بالإعدام و500 حكم بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات للفترة من 1‏/1‏/2023 لغاية 6/8/2024.2- القبض على 96 متهما بتزييف العملة المحلية والاجنبية وصكوك وشهادات طبية ومحررات رسمية وعقارية ولوحات مرورية3- إلقاء القبض على 42 متهما وفق قانون مكافحة الإرهاب4- إلقاء القبض على 13 متهما بالدكة العشائرية5- إلقاء القبض على 150 متهما بتجارة الآثار ومسكوكات نقدية وأحجار كريمة ومخطوطات6- إلقاء القبض على 274 متهما بالتجارة بالبشر7- إلقاء القبض على 150 متهما بحيازة أسلحة غير مرخصة8- إلقاء القبض على 77 متهما بالغش الصناعي9- إلقاء القبض على 414 متهما بحيازة الادوية غير المرخصة10- إلقاء القبض على 41 متهما بممارسة مهنة بمكاتب دلالية غير مرخصة11- القاء القبض على 505 متهما وفق حماية المنتج الوطني12- إلقاء القبض على 1365 متهما بالتهرب الجمركي و الضريبي13 – إلقاء القبض على 157 متهما بمواد مهربة بما فيها سكائر14 – إلقاء القبض على 198 متهما بتهريب مشروبات كحولة15- إلقاء القبض على383 متهما بالعمل في صيرفات غير مجازة16- إلقاء القبض على 177 متهما بفتح صيدليات غير مجازة17- إلقاء القبض على 362متهما بفتح عيادات طبية غير مجازة18- إلقاء القبض على 89 متهما بفتح مختبرات طبية غير مجازة19- إلقاء القبض على 183متهما بفتح شركات ومكاتب صيرفة غير مجاز20- إلقاء القبض على 74 متهما بالتهريب21- إلقاء القبض على 273 متهما في مجال الأمن السياحي ( مطاعم22- إلقاء القبض على 388 بمخازن ومعامل غير مجازة23- إلقاء القبض على 250 متهما بالجزر العشوائي24- إلقاء القبض على 243 متهما بحيازة مواد منتهية الصلاحية25- مصادرة ما يقارب 40 طن لمواد منتهية الصلاحية26- إلقاء القبض على 532 متهما بالإقامة غير المشروعة27- إلقاء القبض على 237 متهما بالعمل في مراكز تجميل ووشم غير مرخصة28- إلقاء القبض على 101 متهما بمحال صياغة29- القاء القبض على 1152 متهما بغلاء الأسعار30- إلقاء القبض على 70 متهما بالقتل31- إلقاء القبض على 897 متهما بالتسول32- إلقاء القبض على 117 متهما بالتلاعب وارتفاع اسعار سعر العملة33- إلقاء القبض على 36 متهما بتهريب العملة34- إلقاء القبض على 65 متهما بغسيل الاموال35- إلقاء القبض على 12 متهما بالسرقة36- إلقاء القبض 56 متهما بالنصب والاحتيال37- إلقاء القبض على 52 متهما بالسمسرة والبغاء‏38- إلقاء القبض على 59 متهما بالسحر والشعوذةوبين العميد مقداد ميري أنه "خلال العام الماضي لنفس الفترة تم تحقيق (8.000) نشاط يقابله إلقاء القبض على ( 8.167 )متهما اما خلال العام الحالي للستة أشهر الأولى تم تنفيذ 9.928 نشاطا تمكنت خلالها من القاء القبض على 10.783 متهما "، مشيرا الى أن "هذا مؤشر على ارتفاع نشاطات الجريمة المنظمة بمعدل 22% مما يعد هذا منجز كبير لمكافحة أخطر الجرائم المعروفة على سياق الجريمة المنظمة".‏أما على صعيد النتائج والإنجازات المتحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة1- تنفيذ 181 نشاط منها 57 عابرا لوطنية2- تنفيذ 638 نشاط في مجال جرائم تزوير العملةوبين المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "العراق ممثلا بوزارة الداخلية مديرية مكافحة الجريمة المنظمة حصل على جائزة المركز الأول لـ(مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية) في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية وزارة الخارجية والداخلية".وأضاف، "حصول العراق ممثلا بوزارة الداخلية - مديرية مكافحة الجريمة المنظمة - على شكر وثناء من قبل الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أثناء المشاركة بعملية فينجا المرحلة السادسة بشأن القضاء على جرائم تهريب الأدوية، واعتبار جمهورية العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي والحصول على ثناء هذه المنظمة".وتابع أن "وزارة الداخلية ساهمت بانضمام جمهورية العراق الى مجموعة ايج موت في شبكة عالمية تعمل على ترتيب وتواصل وتفاعل بين وحدات التحريات المالية كان هنالك ثناء لدولة العراق على أدائها وانضمام جمهورية العراق إلى هذه المجموعة "وزاد "حصول جمهورية العراق على المرتبة الأولى من حيث التصنيف الدولي من قبل الشرطة الجنائية الإنتربول أثناء مشاركته في عملية فلاش ويكا الدولية من أجل تعزيز مجال مكافحة الجرائم الاتجار بالبشر.