المالية تبحث تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق

2024-08-06 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعترأست وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لهيئة الرأي في الوزارة حيث ناقش الإجراءات المتخذة لتحسين الأداء المالي للوزارة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير المالية ترأست اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية الهامة".واضاف البيان، "ناقش الحضور السياسات والإجراءات المالية الحالية وسبل تطويرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومتابعة تنفيذ الخطة المالية للعام الحالي والتحديات التي تواجهها".وتابع "كما تم مناقشة التوجهات المستقبلية للسياسات المالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء المالي للوزارة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام".وأكد الاجتماع – حسب البيان- على أهمية "التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة".