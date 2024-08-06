العراق: إصابة خمسة جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد

2024-08-06 20:36:03 - المصدر: فرانس 24

تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق لهجوم صاروخي أدى إلى إصابة خمسة جنود من الأمريكيين من بينهم جندي يعاني من إصابات خطيرة. يأتي الهجوم وسط تصاعد التوترات الإقليمية وازدياد المخاوف من ردود إيرانية محتملة على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وكذلك القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في بيروت قبل أيام. وفي محادثة تليفونية بين وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت اتفق الرجلان على أن الهجوم على القاعدة يمثل "تصعيدا خطيرا".