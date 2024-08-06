بالصور.. إخماد حريق محطة وقود وسط كربلاء بزمن قياسي

2024-08-06 20:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

في زمن قياسي لم يتجاوز الدقائق، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة الكاملة على حريق نشب في محطة وقود سما كربلاء.

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قدمت فرق الدفاع المدني استجابة سريعة لحادث الحريق الذي اندلع داخل محطة وقود "سما كربلاء الأهلية" الواقعة على طريق كربلاء المقدسة - النجف الأشرف. وعملت الفرق بجهود مضاعفة، حيث استنفرت كافة قدراتها ودعمت عمليات الإخماد بعجلاتها التخصصية والساندة، مما مكنها من السيطرة على الحريق خلال دقائق معدودة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع الحد من الأضرار المادية.

نتيجةً لذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.