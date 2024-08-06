تنسيق برلماني مع الحكومات المحلية للارتقاء بملف الخدمات في المحافظات

2024-08-06 20:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، وجود تنسيق مع الحكومات المحلية في عموم المحافظات، بهدف الارتقاء بواقع الخدمات.

وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك تنسيقاً وتواصل مع مجالس المحافظات والحكومات المحلية في كل المحافظات، فكل عضو باللجنة هو ممثل عن محافظة معينة، وهذا التواصل يهدف الى تقديم افضل الخدمات والارتقاء بها".

وأضافت، أن "حلقة التواصل ما بين الجهات الرقابية وكذلك التنفيذية يعزز قدرات تلك الجهات في تقديم أفضل الخدمات وتقوية للدور الرقابي"، مشيرة الى أن "التنسيق مستمر ومتواصل ما بين النواب وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين، وهذا كله بهدف تقديم أفضل الخدمات ومحاولة تذليل العقبات امام أي جهد حكومي".

وتعاني عدد من المحافظات من تردي الواقع الخدمي منذ اعوام بسبب غياب الحكومات المحلية، فيما يأمل المواطنون بالارتقاء بواقعهم وتوفير الخدمات لهم لاسيما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وتشكيل الحكومات المحلية.