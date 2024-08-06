ماذا لو أخفقت كركوك بتشكيل حكومتها؟.. السوداني لديه 3 مرشحين لمنصب المحافظ بينهم مستشار

2024-08-06 20:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

حدد النائب السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، هوية من يقود كركوك بعد الحادي عشر من آب في حال اخفق مجلسها في تشكيل الحكومة المحلية.

وقال ترزي لـ"بغداد اليوم" إن "ولادة حكومة محلية في كركوك لا تزال معقدة حتى الان، مستبعدا حسم الخلافات يوم الاحد 11 آب الجاري وتسمية مرشح لمنصب المحافظ والانتهاء من تأليف الحكومة الجديدة".

وأضاف، أنه "يحق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تنصيب محافظ بشكل مؤقت لإدارة الشؤون في كركوك".

وأكد، أن "هناك ثلاثة أسماء مرشحة، بينهم مستشاره لشؤون الخدمات، اذا لم تنجح جهود القوى السياسية في دفع مجلس كركوك للتوافق وحسم الخلافات نحو تشكيل الحكومة".

ونوه إلى أن "التأخير في تشكيل حكومة كركوك لا يخدم أي طرف ويجب أن تكون هناك تطمينات لكل القوى بالمضي في التوافقات وأن تراعي حقوق كل القوميات".

وتشهد محافظة كركوك أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة المحلية، فمنذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني الماضي، ما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيس له وانتخاب المحافظـ.

وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك رهينة الخلافات السياسية القائمة، في ظل تهديد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، باستخدام صلاحياته وتنصيب محافظ من قبله، من خلال طرحه موعدا نهائيا لحل الأزمة فيها.