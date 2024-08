ذي قار تفرض غرامات تصل إلى 500 ألف دينار على المركبات المخالفة في محطات الوزن

2024-08-06 20:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدير طرق وجسور ذي قار، عادل عبد الأمير، خلال البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية، عن بدء التشغيل التجريبي لأربع محطات وزن في المحافظة موزعة باتجاه السماوة، البصرة من جهة تل اللحم، الكوت من جهة الفجر، والعمارة من جهة سيد دخيل. وأوضح عبد الأمير في لقاء بثته اذاعة الناصرية...

