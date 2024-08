المعاون الفني لذي قار: العمل على الجسر الهولندي مستمر وقريبا حل تعارضات جسر إبراهيم الخليل

2024-08-06 20:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكد معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية المهندس حسن دعدوش، أن العمل في بعض جسور الناصرية مستمر، رغم أنه ليس بالمستوى المطلوب، إلا أن الجهود متواصلة لحل التعارضات والإشكاليات في التنفيذ. وأوضح دعدوش في لقاء له مع تلفزيون الناصرية أن العمل في الجسر الهولندي سيبدأ بعد إكمال الجسر...

