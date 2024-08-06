التواصل الحكومي يعلن استئناف حملة مدرستي أجمل في بغداد والمحافظات

2024-08-06 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، استئناف إطلاق حملة مدرستي أجمل في بغداد والمحافظات الأسبوع المقبل.وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق التواصل الحكومي عقد اجتماعا برئاسة رئيس الفريق عمار منعم وبحضور ممثلين من وزارة التربية وأمانة بغداد والبنك المركزي".وأضاف، "ناقش الاجتماع استئناف انطلاق مبادرة (مدرستي أجمل) لتأهيل المدارس".وتابع، "تم تحديد يوم السبت من الأسبوع المقبل موعدا لانطلاق المبادرة في بغداد والمحافظات".