إخماد حريق داخل منزل جنوبي بغداد والأمن يعتقل الفاعل

2024-08-06 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، (6 آب 2024)، اعتقال متهم بحرق أحد الدور السكنية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز الفرقة الآلية للشرطة الاتحادية، تمكنت من تقديم الدعم والاسناد لمفارز الدفاع المدني في السيطرة على حريق داخل احد الدور السكنية بمنطقة (حي دجلة) في بغداد".

وأكد البيان "إلقاء القبض على الفاعل، وإحالته إلى الجهات المختصة".