2024-08-06 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، (6 اب 2024)، اخماد حريق نشب بمحطة تعبئة وقود وسط محافظة كربلاء.

وذكر بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني، قدمت استجابة سريعة لحادث الحريق الذي اندلع داخل محطة وقود (سما كربلاء الأهلية) الواقعة على طريق كربلاء المقدسة - النجف الأشرف".

وأكد، ان "الفرق عملت بجهود مضاعفة، حيث استنفرت كافة قدراتها ودعمت عمليات الإخماد بعجلاتها التخصصية والساندة، مما مكنها من السيطرة على الحريق خلال دقائق معدودة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع الحد من الأضرار المادية".

وطلب الدفاع المدني، وفقاً للبيان "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق".

وكان مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، (6 اب 2024)، قد أفاد بوقت سابق باندلاع حريق في محطة تعبئة وقود وسط محافظة كربلاء.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الحريق أتى على محطة تعبئة وقود (سما كربلاء)" دون معرفة الأسباب وحجم الأضرار.





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