الاقتصادية النيابية تباشر بجمع تواقيع لسحب يد مدير الموانئ العراقية

2024-08-06 20:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بجمع تواقيع منالنواب لسحب يد مدير الشركة العامة لموانئ العراق بسبب ملفات فساد مالي تقدربمليارات الدنانير.

وقالعضو اللجنة ياسر الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من المخالفات فيالشركة العامة لموانئ العراق وآخرها ما ظهر عبر وسائل الإعلام من وثائق تدينالشركة ومديرها بالتلاعب بالمال العام وصرف الأموال خارج الضوابط".

وبينأن "مدير شركة الموانئ قام بصرف مبلغ قيمته 303 ملايين دينار لشراء جهاز (UPS) لمكتب معاون المديرالعام للشركة، وكذلك تجاوز على القوانين وصرف مبلغ 200 مليون دينار لإحدىالمستشفيات باستثناء مجلس إدارة الشركة من القرارات".

وأكدالحسيني "نحن قمنا بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب وتقديم كتاب إلى رئيسمجلس الوزراء لسحب يد مدير العام للموانئ لحين انتهاء اللجنةالتحقيقية من إجراءاتها".

يشارإلى أن العديد من النواب، وبالأخص النواب عن محافظة البصرة، كانوا قد كشفوا فيتصريحات سابقة عن وجود ملفات فساد مالي بمليارات الدنانير تدين المدير العام للشركةالعامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، وأعلنوا في حينها عن حراك لسحب يد الفرطوسيمن إدارة الشركة وفتح تحقيقات من قبل هيئة النزاهة.