2024-08-06 21:00:08 - المصدر: منصة إيشان

في 6 أغسطس/ آب تحل الذكرى السنوية 79 لإلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما عام 1945، في وقت يعيش فيه قطاع غزة مشاهد قاسية تُذكر بمآسي المدينة اليابانية المنكوبة. في القرن العشرين أضحت هيروشيما رمزا للدمار الشامل والقتل الجماعي، فيما جسد قطاع غزة في القرن الواحد والعشرين نموذجا لحرب الإبادة الجماعية […]

ظهرت المقالة هيروشيما وغزة.. قنبلة ذرية واحدة هناك و5 أضعافها على سكان فلسطين أولاً على ايشان.