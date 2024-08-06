2024-08-06 21:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن العراق جزء من التصدي للكيان، معتقدة بضرورة تغليب لغة الحوار بدل لغة الحرب. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي في حديث لـ “إيشان”: “دائماً ندعو إلى التهدئة، ومن الضروري أن ندعو إلى الحوارات السياسية العراقية – الامريكية، بخصوص تواجد القوات الأمريكية وانهاء هذا الملف الذي […]

ظهرت المقالة تصريح من الأمن النيابية: العراق جزء من التصدي للكيان.. نريد لغة الحوار بدل الحرب أولاً على ايشان.