2024-08-06 22:12:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلن رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية محسن شبر، اليوم الثلاثاء، إنجاز 50% من مشروع طريق آل بدير - الموفقية.وقال شبر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروع يعتبر من المشاريع المهمة في محافظة الديوانية، كما أنه يعد ضمن مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي وشركة حمورابي"، فيما أشار إلى، أنه "تم إنجاز مقتربات الجسر الكونكريتي، من حيث الروافد بواقع 8 روافد، حيث يبلغ وزن الواحدة أكثر من 60 طنا وحسب الركائز".وأكد شبر، أن "نسبة إنجاز مشروع طريق آل بدير- الموفقية بلغت 50%، حيث تمت المباشرة بأعمال التبليط بالأسفلت"، مبينا، أنه "تم إنجاز تبليط 3 كم من الطريق، وما زال العمل مستمرا بوتيرة متصاعدة لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد".وأوضح شبر، أنه "من ضمن مشروع الموفقية، هناك مشروع آخر هو طريق هور الدلمج، الذي يتواصل به العمل بشكل مستمر من خلال إكساء الطريق".