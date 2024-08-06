الداخلية: نصب رادارات لرصد السرعات العالية من المنافذ لمراكز المدن

2024-08-06 22:12:02 - المصدر: واع





بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نصب رادارات لرصد السرعات العالية للعجلات من المنافذ الحدودية حتى مراكز المدن بالتزامن مع زيارة الأربعين.

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بالتزامن مع الزيارة الأربعينية، شرعت وزارة الداخلية بنصب رادارات لرصد السرعات العالية للعجلات من المنافذ الحدودية حتى مراكز المدن،".

وأضاف إن "هذه الرادارات دخلت الخدمة وباشرت بعملها وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض".