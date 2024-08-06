الإعمار تعلن المصادقة على مسار مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد

2024-08-06 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، المصادقة على مسار مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، ترأس اجتماعاً لمناقشة مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد، بحضور المديرين العامين للطرق والجسور والتخطيط والاستشاريين".

وأضاف : "تم خلال الاجتماع تثبيت ومصادقة مسار مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد بعد اجراء التعديلات عليه بسبب التجاوزات والتعارضات الكثيرة، وسيتم البدء بتنفيذ المشروع على مراحل بعد توفير التخصيصات".

ولفت البيان الى ان "المشروع يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في بغداد، كونه يؤمن طريقاً يحيطها بمواصفات طرق المرور السريع، مع مسار للنقل العام وطرق خدمية وعدد من الجسور والمجسرات".