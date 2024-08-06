حكومة الديوانية: قاعة سومر ستسهم بدعم النشاطات الرياضية بالمحافظة

2024-08-06 22:12:03 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأكدت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، إن قاعة الألعاب الرياضية المغلقة في قضاء سومر التي افتتحت أمس، ستسهم بدعم العديد من النشاطات، مشيرة إلى أنها نفذت بكلفة وصلت إلى مليار و600 مليون دينار.وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية محمد الغانمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح قاعة الألعاب الرياضية المغلقة في قضاء سومر بمحافظة الديوانية، إذ تحتوي على عدة فعاليات مهمة وأساسية بكلفة تصل إلى مليار و600 مليون دينار".من جانبه، أكد مدير شباب ورياضة الديوانية سعد المحنة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القاعة بسعة 500 متفرج وستساعد في رفع مستوى الرياضة بقضاء سومر وهي متعددة الأغراض يمارس فيها جميع الألعاب الفردية والفرقية".بدوره، أوضح مدرب الكرة الطائرة أحمد كاروش، أن "افتتاح قاعة الألعاب الرياضية في سومر مهم جدا لتنمية الأنشطة الرياضية بمختلف الألعاب"، مشيرا إلى، أن "القاعة ستحتوي العديد من الألعاب الرياضية ولمختلف الأعمار".