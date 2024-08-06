بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.. نصب رادارات لمراقبة السرعة بالمنافذ الحدودية

2024-08-06 22:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، نصب رادارات لمراقبة السرعة العالية للعجلات من المنافذ الحدودية حتى مراكز المدن بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بالتزامن مع الزيارة الأربعينية، شرعنا بنصب رادارات لمراقبة السرعة العالية للعجلات من المنافذ الحدودية حتى مراكز المدن".

وأكد أن "هذه الرادارات دخلت الخدمة وباشرت بعملها وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض".