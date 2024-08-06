عمليات بغداد تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة الصدر

2024-08-06 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، (6 اب 2024)، مقتل شخص وإصابة ابنه بعد مشاجرة في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وذكر بيان لقيادة العمليات، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث مشاجرة واطلاق نار في مدينة الصدر، شرعت على الفور قوة مشتركة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والتوجه لمكان الحادث، وتطويقه، وتبين وجود مشاجرة بالاسلحة مما ادى الى وفاة شخص واصابة طفل (ابنه) اثر اطلاق نار نتيجة خلاف عشائري".

وأوضح البيان انه "تم نقل الجثة والفتاة المصابة الى المستشفى، وبعد التحقيق الاولي وجمع المعلومات والتحري حول ذلك تم التوصل الى الجاني واعتقاله وتسليمه الى الجهات المختصة بعد غقامة دعوى قضائية من قبل ذوي المجنى عليهما لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".

وكان مصدر أمني، أفاد لـ"بغداد اليوم"، في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بعد مشاجرة داخل أحد مجالس العزاء في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، ان "مشاجرة لم تعرف أسبابها اندلعت داخل احد مجالس العزاء ضمن مدينة الصدر تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما أسفر عن مقتل شخص" مشيراً الى، ان "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث للسيطرة على الوضع".

