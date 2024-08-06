2024-08-06 22:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل منتخبُ الشباب العراقي مع نظيره البحرينيّ بهدفٍ لكلا منهما في المباراةِ التي أقيمت اليوم الثلاثاء في ملعبِ المدينة الرياضيّة.

وأحرز هدف المنتخب العراقي أيمن لؤي وللبحرين محمد الشيخاني عن طريق ركلة جزاء، وحضر المباراة رئيسُ الاتحاد الفرعيّ في البصرة بدر ناصر.

وسبقَ للمنتخب العراقي أن تغلبَ على البحرين بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ في المباراةِ الودية الأولى ضمن استعداداته لدخول تصفياتِ كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول / سبتمبر المُقبل في مجموعةٍ تضم إلى جانبه منتخباتَ تايلاند والفلبين وبروناي.

ويتأهل بطلُ المجموعة لنهائياتِ كأس آسيا، كما تتأهل أفضلُ خمسة منتخباتٍ تحصل على المركز الثاني في تصفياتِ مجاميع القارة إلى النهائياتِ أيضاً.