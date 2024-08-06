2024-08-06 22:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت عمادة كلية الإعلام بجامعة بغداد، اليوم الثلاثاء، إقامة المؤتمرالعلمي السابع عشر محلياً والخامس دولياً في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تحتعنوان "وسائل الإعلام ودورها في تعزيز الحوار بين الحضارات" بحضورمجموعة من الباحثين الدوليين، فيما بينت أن المؤتمر يحاول بنسخته الحالية إبرازدور وسائل الإعلام في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وبهذاالصدد قال عميد الكلية عمار طاهر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اختيار عنوانالمؤتمر جاء ليبرز الدور الحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في تعزيز الحواروالتفاهم بين الحضارات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المجتمعالدولي".

وأضافطاهر أن "المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثينالعراقيين والدوليين المختصين في علوم الإعلام والاتصال، فضلا عن كونه يسهم في دعمرؤية وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وجامعة بغداد حول تحسين السمعةالأكاديمية للعراق علمياً، من خلال مد جسور التواصل والتفاهم المتبادل والتعاونالثقافي مع البلدان الاخرى".

بدورها،أوضحت معاون العميد للشؤون العلمية شكرية كوكز السراج في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"مؤتمر كلية الاعلام المزمع انعقاده خلال المدة من 20 -21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يعد فرصة لعرض رؤية الباحثين سواء كان من جامعات العراق الحكوميةوالاهلية او الجامعات الدولية في موضوعات التقارب الفكري والحوار العلمي البناءبين الحضارات من خلال محاور عديدة تخص مجالات الصحافة والاذاعة والتلفزيونوالعلاقات العامة".

واشارتالى أن "المؤتمر يتضمن مجموعة من الجلسات العلمية والورش التي تهدف إلىمناقشة دور وسائل الإعلام في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، وتسليط الضوء علىالتجارب الناجحة في هذا المجال"، مبينة ان "المؤتمر يعد منصة للباحثينلتقديم أوراقهم البحثية ومناقشتها باستفاضة مع زملائهم من مختلف الدول".

ويضمالمؤتمر محاور متنوعة على امتداد يومين من انعقاده ومنها محاور قسم الصحافة التيتتضمن (الصحافة بوصفها احدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية نحو الحوار بين الحضارات،وفاعلية الصحافة الرقمية في الحوار بين الحضارات ومواجهة خطابات التطرف والكراهية،ودور صحافة المواطن في الحوار بين الحضارات.. تعزيز ام تقويض، وتحديات الحربالنفسية عبر الصحافة في ظل الحوار بين الحضارات، ومتغيرات اخلاقيات الصحافة فياطار الحوار بين الحضارات).

كمايضم المؤتمر محاور خاصة بقسم الاذاعة والتلفزيون وهي (القنوات الفضائية وتنميةالسلوك الحواري الايجابي في المجتمع، والاذاعة وتحفيز ثقافة الحوار والتعايش،والاعلام الرقمي ونشر ثقافة الحوار والتسامح، والمسؤولية الاجتماعية للقنواتالفضائية في التوعية بمخاطر المخدرات والحد منها، واجندة وسائل الاعلام والحوارالحضاري، ودور القنوات الفضائية في معالجة مشكلات الاغتراب الثقافي، والاعلامالمرئي والمسموع وقضايا التنمية المستدامة).

فيحين جاءت محاور المؤتمر المخصصة لقسم العلاقات العامة كالآتي: (توظيف العلاقاتالعامة في تعزيز الحوار بين الحضارات، والصورة الذهنية ودورها في تعزيز الحوار بينالحضارات، ودور التسويق الاجتماعي في تعزيز الحوار بين الحضارات، والعلاقات العامةالرقمية ودورها في تعزيز الحوار بين الحضارات).