العراق يوافق على تحديث عودة عدد لاجئين فلسطينيين تجاوز سفرهم أكثر من شهر

2024-08-06 23:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، على تحديث عودة عدد من اللاجئين الفلسطينيين ممن تجاوز سفرهم أكثر من شهر خارج العراق.

وذكر بيان للسفارة الفلسطينية، أنها "تلقت كتابا من الرئيس العراقي بالموافقة على تحديث عودة عدد 52 مواطنا من أبناء الجالية واللاجئين الفلسطينيين في العراق واستثنائهم من مدة سفرهم أكثر من شهر".

ولفتت الى أن "هذه الموافقة تأتي في إطار متابعة السفارة لهذا الموضوع الذي يعني أبناء الجالية واللاجئين الفلسطينيين".