اللجنة الأولمبية: تحقيق الإنجاز العالمي يحتاج لسنوات وليس لفترة محدودة

2024-08-06 23:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقعت اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية، حصول الرباع علي عمار يسر على مراكز متقدمة في اولمبياد باريس، فيما أشارت الى ان تحقيق الإنجاز العالمي يحتاج لسنوات وليس لفترة محدودة.وقال الأمين العام للجنة الأولمبية ميثم عبد الحميد للعراقية الرياضية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الرياضة في العراق خلال الفترة الراهنة تحظى بدعم مالي ومعنوي كبيرين من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس اللجنة الاولمبية عقيل مفتن "، مبينا ان "هذا الدعم يحتاج الى استمرارية لوقت طويل لغرض تحقيق الانجازات".واضاف، ان "تحقيق الانجاز العالمي يحتاج لسنوات وليس لفترة محدودة"، مبينا ان "الرباع علي عمار يسر عملت عليه اللجنة الاولمبية منذ سنتين ونصف، ويعتبر حاليا ضمن افضل 10 رباعين في العالم بفئة وزن زائد 102 كلغم".وتابع، أنه "في حال حصول علي عمار على مركز ضمن العشرة الاوائل يعد انجازا"، لافتا الى ان "اللجنة الاولمبية تعمل على اعداد اللاعب ونتوقع حصوله على الميدالية الذهبية في اولمبياد لوس انجلوس عام 2028، لان عمره صغير لا يتجاوز ال20 عاما".ولفت الى ان "اللجنة الاولمبية تكفلت بجميع مراحل اعداد اللاعب من معسكرات وعلاج وبطولات، حيث تاهل علي عمار باستحقاقه الى دورة الالعاب الاولمبية".وحول الية اختيار اللاعبين للمشاركة في الاولمبياد اوضح عبد الحميد ان "عملية التاهيل لدورة الالعاب الاولمبية تأتي ضمن برنامج تاهيلي لكل اتحاد دولي مع الاتحادات الوطنية خلال بطولات قارية او دولية يتم التاهيل من خلالها لدورة الالعاب الاولمبية، حيث تمنح اللجنة الاولمبية مقاعد ليست مجانية وانما مشروطة بتحقيق نقاط معينة ضمن تعليمات الاتحاد الدولي تؤهله للمشاركة ".وبين ان "تطوير الرياضة تحتاج الى الاموال والى وضع خطة استراتيجية طويلة الامد وتحتاج الى ادوات فنية للتنفيذ كخبراء واستمرارية بالعمل".