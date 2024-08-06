بغداد.. مقتل شخص وإصابة امرأة بمشاجرتين منفصلتين واعتقال عصابة سرقة (تحديث)

2024-08-06 23:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بمشاجرة تطورت إلىاستخدام الأسلحة النارية، فيما تم اعتقال شخص أصاب زوجته برصاصة جراء خلاف عائلي،كما تم إلقاء القبض على عصابة للسرقة، شرقي وشمالي العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة لم تُعرف أسبابها حصلت داخل مجلس عزاء ضمنمدينة الصدر، تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف ما أسفر عن مقتل شخص".

وأشارإلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث للسيطرة على الوضع، وقامتبنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاًبالحادث".

ولاحقاً،أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت تفيدبوجود مشاجرة وإطلاق نار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وعلى الفور شرعت قوةمشتركة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، بالتوجه لمكان الحادث وتطويقه".

وتابعت"تبين وجود مشاجرة بالأسلحة مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة ابنه الصغير إثر إطلاقنار نتيجة خلاف عشائري وتم نقلهما إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنه "بعدالتحقيق الأولي وجمع المعلومات والتحري حول ذلك تم التوصل إلى الجاني واعتقالهوتسليمه إلى الجهات المختصة بعد إقامة دعوة قضائية من قبل ذوي المجنى عليهمالإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

إلىذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من اللواءالتاسع عشر بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، بإسناد مفارز الجهد الاستخباري، ألقتالقبض على متهم أقدم على إصابة زوجته بطلق ناري أثناء مشاجرة عائلية في حي الكوفةشرقي بغداد.

وبينتأن عملية إلقاء القبض تمت بعد تطويق دار المتهم الذي قام بالرد على القوة المنفذةبإطلاق النار وتمت إصابته وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومخزن عتاد و10 إطلاقات،مشيرة إلى إحالته مع السلاح المضبوط إلى جهة الاحتصاص.

كماأعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من فوج طوارئ بغدادالكرخ السادس، وبالاشتراك مع مفارز من مكتب مكافحة إجرام الطارمية، واستخبارات وأمنالطارمية، ألقت القبض على عصابة للسرقة مكونة من شخصين اثنين.

وأوضحتأن المتهمين قاما بسرقة عجلة أحد المواطنين بالقرب من مستشفى الطارمية شماليالعاصمة، جاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد بحادث سرقة من قبل مجهولين، وعلى الفور تمتشكيل فريق عمل مشترك والتوجه للمكان وبعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة كاميراتالمراقبة تم الوصول إلى الجناة واعتقالهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما العجلةالمسروقة ودراجة نارية وتسليمهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونيةبحقهما.