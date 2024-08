ذي قار تبحث مع الصليب الأحمر دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الاستجابة للطوارئ

2024-08-06 23:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استقبل نائب محافظ ذي قار، ماجد العتابي، مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الناصرية، والوفد المرافق له. واكد العتابي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية انه تم خلال اللقاء استعراض مهام الصليب الأحمر في المحافظة، والتي تشمل الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، والشراكة مع الجهات العراقية ذات...

