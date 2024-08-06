2024-08-06 23:42:07 - المصدر: منصة إيشان

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، مواطنا باكستانيا يدعى آصف ميرشانت، 46 عاما، بالارتباط بالحكومة الإيرانية ومحاولة تنفيذ اغتيال سياسي، وفقا لتقرير لشبكة سي إن إن. وتسببت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء، في تشديد الإجراءات الأمنية حول الرئيس السابق دونالد ترامب وشخصيات أخرى. ويعتقد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترامب وشخصيات أخرى في الحكومة […]

ظهرت المقالة “سي إن إن”: اعتقال مواطن باكستاني خطط لاغتيال ترامب.. مرتبط بإيران أولاً على ايشان.