2024-08-06 23:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، تعيين زعيمها في غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية. وقالت الحركة، في بيان: “تعلن حركة حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد إسماعيل هنية”. وكانت حماس قد أعلنت، السبت، إجراءها مشاورات واسعة لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي بعد اغتيال هنية. وكان هنية اغتيل […]

ظهرت المقالة خلفاً لهنية.. حماس تختار يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي أولاً على ايشان.