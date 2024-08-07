الشيكل الإسرائيلي يتراجع لأدنى مستوى في 9 أشهر

2024-08-07 00:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت العملة الإسرائيلية الشيكل تراجعاً إلى 3.84 مقابل الدولار، أي هبوطاً لقيمة العملة بنسبة 0.70 وهو أدنى مستوى لها منذ 9 أشهر بسبب التطورات الأمنية في المنطقة. وأفادت وسائل اعلام عبرية بأن الشيكل الإسرائيلي وصل إلى 3.84 مقابل الدولار، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي ينخفض فيه سعر الشيكل مقابل الدولار إلى هذا المستوى رغم انخفاض أسعار الدولار عالمياً. وتزامن انهيار الشيكل مع انهيار في بورصة تل أبيب أيضاً. وكان الشيكل استقر خلال الأشهر الماضية عند مستوى أقل من 3 للدولار. وأرجع محللون اقتصاديون الأسباب إلى التصعيد الأمني في المنطقة والترقب لما وُصف بالرد الإيراني، على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفؤاد شكر القيادي بحزب الله الأمر الذي يطيح بآمال تحسن الشيكل الإسرائيلي. وارتفع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99 مع تراجع الثقة في قدرة إسرائيل على سداد ديونها في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة. ومنذ بداية 2024، ارتفع الإنفاق الحكومي فوق 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار بزيادة 34.2 بوتيرة سنوية. إلى ذلك، أبقى بنك إسرائيل على الفائدة من دون تغيير عند 4.5، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي محتفظاً بسياسته الحذرة بسبب تكلفة الحرب. كما خفض بنك إسرائيل من توقعاته لنمو الاقتصاد مع مستوى مرتفع من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط سيناريوهات بمزيد من التصعيد على الجبهتين في غزة وجنوب لبنان، وقد رصد مكتب الإحصاء تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من النصف في الربع الأول من 2024 إلى 1.1 مليار دولار. ومؤخراً، قال مفوض الميزانية في إسرائيل إن تأخر اعتماد موازنة 2025 يضر بالاقتصاد وبقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الحرب على غزة.