مجلس الوزراء يقرر زيادة الكلف الكلية لـ 8 مشاريع متلكئة

2024-08-07 00:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعدد من المشاريع المتلكئة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن السوداني ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الجلسة جرى خلالها مناقشة أهم المواضيع والقضايا العامة، ومتابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي، ومختلف القضايا والملفات المطروحة على جدول الأعمال. وأضاف أنه في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع التالية: 1 مشروع إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية سفوان. 2 مشروع إكمال الأعمال المتبقية لمشروع شبكات العزيزية محافظة واسط. 3 مشروع مجاري العزيزية واسط. 4 مشروعا إنشاء عمادة كلية الطب البيطري، واستكمال إنشاء قاعات ومختبرات كلية الطب البيطري ضمن مكونات مشروع أبنية كلية الطب البيطريجامعة تكريت. 5 مشروع أبنية كلية الطب البيطري جامعة تكريت. 6 مشروع استكمال قاعات كلية علوم الحاسبات والرياضيات، أحد مكونات مشروع إكمال مباني علوم الحاسبات. 7 تعديل كلفة مكون تطوير مدخل بغداد بعقوبة أحد مكونات مشروع تأهيل وتطوير مداخل العاصمة ضمن حدود أمانة بغداد. 8 استحداث 4 مكونات هي تعارضات الاتصالات لمدخل بغداد بعقوبة و تعارضات الماء لمدخل بغداد بعقوبة، وتعارضات الكهرباء لمدخل بغداد بعقوبة، وتعارضات المجاري لمدخل بغداد بعقوبة.